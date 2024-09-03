الحلبي شارك في مؤتمر لليونسكو عن التعليم الرقمي في باريس وتابع مع مسؤولين امميين الحاجات التربوية

شارك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي في مؤتمر التعليم الرقمي الذي تنظمه اليونسكو في باريس، بحضور وزراء التربية والمسؤولين عن تطوير التعليم الرقمي في العديد من دول العالم، وذلك للاطلاع على التطور العالمي الذي يحدث في هذا المجال وتبادل الخبرات، وعرض التجربة اللبنانية خصوصا مع تطوير المناهج التربوية .
واجتمع الحلبي على هامش جلسات المؤتمر، مع الأمينة العامة المساعدة لشؤون التربية والتعليم في اليونسكو ستيفانيا جيانيني، في حضور سفير لبنان في اليونسكو الدكتور مصطفى أديب وعضو البعثة الديبلوماسية لدى اليونسكو نديم صوراتي .
وسلم وزير التربية الى جيانيني ملفا مدعما بالأرقام والحاجات، طلب فيه مساعدة اليونسكو للاستمرار في مدارس الاستجابة ودعم لبنان في التعليم من بعد هذه السنة الدراسية أيضا، في ظل استمرار تأزم الوضع الأمني في المنطقة الحدودية الجنوبية في لبنان، وارتفاع عدد النازحين من هذه المنطقة من عائلات وتلاميذ.
وأكد أن الاجتماع كان مثمرا، وأنه عرض موضوع المساعدات المطلوبة للتربية، في ظل الحاجة إلى فتح المزيد من مدارس الاستجابة واستيعاب أعداد إضافية من التلاميذ، وتأمين التعليم للتلامذة الذين لم يغادروا بيوتهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية اليومية .
والتقى الحلبي أيضا، رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو السفيرة فيرا خوري، بحضور سفير لبنان لدى اليونسكو وصوراتي والقائم بأعمال سفارة لبنان في باريس زياد طعان، وتم عرض الأوضاع التربوية والتعاون مع اليونسكو في هذا المجال.
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