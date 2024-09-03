الخير: لاستنفار كل الجهود للتحرك سريعا في قضية الطفل ليث ملص

تابع عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، قضية الطفل الضائع ليث فادي ملص (٣ سنوات)، وأجرى لهذه الغاية اتصالاته مع كل المعنيين في أجهزة الدولة، مناشدا "استنفار كل الجهود للتحرك سريعا والمساعدة في إيجاد الطفل".

وأشار الخير، الى أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أبلغه، خلال اتصاله به، أنه أعطى توجيهاته لجهاز تقفي الأثر، وسيكون في المنية في أسرع وقت للقيام بهذه المهمة الإنسانية"، آملا في "أن يعود الطفل ليث إلى أهله سالما".