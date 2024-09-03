الكرملين:روسيا ومنغوليا لا تسعيان لإظهار شيء للغرب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم "الثلاثاء"أن منغوليا وروسيا لا تسعيان لإظهار أي شيء للدول الغربية، بل إن موسكو وأولان باتور تواصلان مهمة تطوير العلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية،:لا روسيا لا منغوليا، لديه رغبة في إظهار شيء ما للدول الغربية،نحن دول جوار، ونواصل مهمة تطوير علاقاتنا الثنائية.

ويقوم الرئيس الروسي بزيارة رسمية إلى منغوليا،التي وصل إليها مساء يوم أمس الاثنين، للمشاركة في الاحتفالات المخصصة للذكرى الخامسة والثمانين للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفياتية والمنغولية على العسكريين اليابانيين على نهر خالخين جول.

وأجرى بوتين ونظيره المنغولي أوخناجين خوريلسوخ محادثات في العاصمة المنغولية أولان باتور، اليوم الثلاثاء.