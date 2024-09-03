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البحرين والولايات المتحدة تبحثان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الكونجرس الأمريكي، الذي يزور البحرين حاليًا، آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء، مناقشة مسارات العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البحرين والولايات المتحدة، والتي ترتكز على أسس وثيقة ومتينة من الاحترام والتقدير في ظل الحرص المتبادل بين البلدين على تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم التطلعات والأهداف المنشودة، وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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