بالصور- محافظ بني سويف يتابع إجراءات إخماد حريق مبنى التعليم القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود وإجراءات التعامل مع حريق شب بالعيش وبعض المخلفات والحشائش الكائنة خلف مقر مديرية التربية والتعليم القديم بشارع إسلام، بمدينة بني سويف.

انتقل المحافظ لموقع الحادث يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، فور البلاغ عن تلقي إخطارًا باندلاع حريق خلف مقر مديرية التربية والتعليم القديم، بقصر إسلام باشا.

دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها للمباني المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

اقرأ أيضا:

بالصور- ألسنة لهب ودخان كثيف.. ماذا جرى في حريق مديرية تعليم ببني سويف؟

بالصور- حريق هائل في مقر مديرية تعليم بني سويف القديم