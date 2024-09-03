مصدر: حريق مديرية التعليم في بني سويف شب في مخلفات الأشجار

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق الذي شب في مقر مديرية التربية والتعليم القديم، وسط مدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مبنى مديرية التربية والتعليم القديم، بقصر إسلام باشا فجرى التوجيه بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية.

من جانبه أكد مصدر ببني سويف أن الحريق شب في بعض المخلفات والقمامة في قطعة أرض فضاء خلف قصر إسلام باشا "مقر مديرية التربية والتعليم القديم"، وامتدت النيران إلى بعض أشجار النخيل، دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بشرية.

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