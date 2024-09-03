استخراج 3 ناجيات والبحث عن مفقودين.. آخر تطورات عقار أرض الجولف المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى موقع العقار المنهار في ٣٠ شارع محمد عبدالهادي بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، للإشراف مع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية وقوات الإنقاذ على عمليات البحث عن الناجين من سكان العقار المنهار.

وعقب وصول الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى موقع العقار المنهار استمعت إلى شرح تفصيلي من محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة حول ملابسات وتفاصيل الحادث، والذي أشار إلي تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا بانهيار العقار المكون من أرضي و٦ طوابق.

وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن العقار المنهار مكون من أرضي و٦ أدوار متكررة وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في عمليات الإنقاذ مع تواجد الأجهزة المعنية بالمحافظة وسيارات الإسعاف والإطفاء، كما قامت شركات الغاز والكهرباء والمياه بفصل المرافق عن العقار.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم الدفع بمعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمساعدة في رفع أنقاض العقار لتسهيل البحث عن الناجين.

وأكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن عمليات البحث الجارية أسفرت عن استخراج ثلاث ناجيات من أسفل انقاض العقار المنهار وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ولا توجد وفيات حتى الآن وما زال البحث جاريًا عن ناجين.

وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب انهيار العقار وجود أعمال تشطيبات بالدور الثاني، والعقار صادر له ترخيص عام ١٩٧٢، ثم تم زيادة دور بترخيص عام ١٩٧٨.

وأشرفت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ بعض سكان العقار المتواجدين تحت الأنقاض ومتابعة أعمال الإنفاذ التي تتم يدوياً حرصاً على حياة الناجين من السكان.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة وجود أجهزة ومعدات تساعد في عمليات البحث الليلي وتكثيف كل الجهود والإمكانيات الممكنة لإنقاذ أي ناجين تحت الأنقاض.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الحماية المدنية لإنقاذ السكان من تحت العقار والحفاظ على حياة الناجين، واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للبحث عن ناجين أسفل الأنقاض.

وأشار د. إبراهيم صابر، إلى أن التقرير المبدئي للجنة الهندسية التي تم تشكيلها لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار أشار إلى عدم تأثر تلك العقارات بحادث انهيار العقار.