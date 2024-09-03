شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الضغط الأمريكى على إسرائيل يجب يتضمن أدوات للتأثير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الإدارة الأمريكية كان يمكنها حسم الأمر فيما يتعلق بمفاوضات غزة ومن خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال، موضحًا أن تصريحات نتنياهو غير مسئولة ولا تنم عن أي رؤية تهدئة أو مفاوضات جادة، موضحا أن نتنياهو يواجه الجميع وماض في طريقه.

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الضغط الأمريكي يجب أن يتضمن آليات مباشرة وأدوات للتأثير، بالإضافة إلى إعادة الثقة في الوسيط الأمريكي وبدون هذا لا اعتقد أن الوقت يسمح الولايات المتحدة للانخراط في شيء وفي مقترح أمريكي تم تعديله والتحفظ عليه من قبل الطرفين.

وتابع: "يجب أن تكون هناك آليات وتدابير مباشرة من الولايات المتحدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية".