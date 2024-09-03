شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير منتظمة تحقق الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة مايسة عطوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى، مؤكده أن هذه الخطوة الهامة، تساهم بشكل كبير فى تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

وأكدت مايسة عطوة، أن هذا الأمر يعنى أن الدولة تتكفل بنحو 10 مليارات جنيه سنويًا، لدعم العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ونحن ننشد الجمهورية الجديدة.

وأوضحت مايسة عطوة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أن هناك دراسة لبحث إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعنى تعظيم الاستفادة من هذا التوجه الرئاسي.

ولفتت "مايسة عطوة" إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بهذه الفئة، فمنذ ظهور جائحة كورونا، وهناك اهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ولم يتوقف هذا الاهتمام حتى الآن، من خلال الدعم المادى الكبير الذى تقدمه الدولة لهم لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.

وأشارت "مايسة عطوة" إلى أن هذا التوجه ينم على اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة، والعمل على راحتهم، وتلبية متطالباتهم بشكل مستمر.