نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي أوري دانينو أحد الأسرى الـ6 الذين عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم برفح، تحت عنوان "شعب إسرائيل لا تهملونا" وقال الأسير أوري دانينو في تسجيل قبل مقتله، إن "حكومة إسرائيل والمجلس الأمني فشلوا في حمايتنا واليوم يحاولون قتلنا الواحد تلو الآخر، فأين كانت حكومة نتانياهو عندما كنا وحدنا ولم نعرف أين نهرب".

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب "القسام" نشرت رسالة من الأسير القتيل أوري دانينو: "شعب إسرائيل لا تهملونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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