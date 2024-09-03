متحدث باسم العدالة والتنمية: تركيا تقدمت بطلب للانضمام الى مجموعة بريكس

أفاد متحدث باسم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، بان تركيا تقدمت بطلب للانضمام الى مجموعة بريكس.

واوضح المتحدث عمر جيليك خلال مؤتمر صحافي، إن "رئيسنا أكد مرارا أننا نريد أن نصبح أعضاء في بريكس، العملية جارية الآن". وتابع "في حال حصول تطور ملموس يتعلق بانضمامنا الى بريكس، قرار أو تقييم من قبل الدول الأعضاء، سنشارككم إياه"، مشيرا الى أن إردوغان "أكد بوضوح أن تركيا تريد أن تكون طرفا في كل المنصات المهمة، بما فيها بريكس".

وضمت المجموعة عند إنشائها عام 2009 أربع دول هي البرازيل والصين والهند وروسيا، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2010. ومطلع العام الحالي، التحقت بها إيران ومصر وإثيوبيا والامارات.