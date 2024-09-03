خارجية إيران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني في طهران بسبب عقوبات

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران بسبب عقوبات فُرضت في الآونة الأخيرة على الجمهورية الإسلامية.

واعلنت الحكومة البريطانية أمس إنها أضافت أربعة كيانات إلى نظام العقوبات الخاص بإيران.