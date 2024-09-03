العثور على جثة شاب من سكان منطقة الدكوانة عند مفرق بشامون

أفادت معلومات بالعثور على جثة الشاب ش. ح.، وهو من سكان منطقة الدكوانة عند مفرق بشامون منطقة الشويفات، من قبل عناصر بلدية الشويفات.
ولفتت الى انه قتل طعنا بالسكاكين، دون أي يكون هناك أي معلومة عن تفاصيل الحادثة.
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