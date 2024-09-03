انفجار صاروخ اعتراضي وسقوطه في احراج علما الشعب ما تسبب بحريق

انفجر صاروخ اعتراضي في اجواء منطقة ضهر الجاجة وسقط في احراج بلدة علما الشعب، ما ادى الى اندلاع حريق كبير في منطقة المفخرة اتى على مساحات واسعة من الاشجار.

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