"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه العدو في مستعمرة المنارة ما أدى الى اشتعال النيران وسقوط إصابات

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الثلاثاء 3-9-2024، مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة مما أدى الى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة".‏

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