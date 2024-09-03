أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة مركبا اليوم حيث أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، أحدهم احتاج الدخول للمستشفى، والثلاثة الآخرون جروحهم طفيفة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 4 جرحى في تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على مركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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