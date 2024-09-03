شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تكرم البطل الأوليمبي أحمد الجندي خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد استثنائي مليء بمشاعر الفخر بأبناء وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، البطل الأوليمبي أحمد الجندي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة، ووالدته الدكتورة منى شفيق، للاحتفال بحصوله على الميدالية الذهبية وتسجيل رقم عالمي وأوليمبي جديد باسم مصر في رياضة الخماسي الحديث.

و التقى البطل الأوليمبي أحمد الجندي مجموعة من متدربي الأكاديمية من البرامج المختلفة في لقاء مفتوح استعرض فيه الطريق للبطولة وأهم التحديات التي واجهته كرياضي خلال رحلة دامت لسنوات.

وعبرت الدكتورة رشا راغب عن اعتزازها بما حققه أحمد من إنجاز فريد في تاريخ رياضة الخماسي الحديث كأحد خريجي الأكاديمية، وتسجيله رقم أوليمبي جديد باسم مصر، مما يبعث رسالة أمل لمتدربي الأكاديمية المستقبليين في تحقيق الإنجازات، تأكيداً إن الأكاديمية هي المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام.