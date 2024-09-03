شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى: الجامعة العربية تقود حربا دبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن دعم القضية الفلسطينية داخل أروقة الجامعة العربية ليس مجرد شجب وإدانة، بل نسعى إلى صياغة الموقف السياسي بشكل متكامل، وهو يعد خطوة هامة نسعى للحفاظ عليه، جنبا إلى جنب بجانب الموقف الميداني، لافتًا إلى أن الجامعة العربية تخوض حربا دبلوماسية وسياسية متكاملة الأركان من أجل دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، خلال حوار مفتوح تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الجامعة العربية وتحديات المنطقة.. رؤى وسيناريوهات مستقبلية"، أن الجامعة العربية تسعى إلى أن تظل وجهة القضية الفلسطينية باقية ولم تسقط، وتهدف الى الترويج للموقف الفلسطيني ودعمه لدى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بجانب حث الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وهذا جهد كبير نجد آثاره الملموسة ويصب في صالح القضية بشكل عام، مؤكدا أن هذه الحرب التى تقوم بها الدبلوماسيات العربية حرب ممتدة في مواجهة قوية من قبل العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هذه العلاقة التي تقف حائلا أمام هذه الجهود العربية.