قوى الامن تعمم صورة الطّفل ليث فادي ملص الذي فُقِدَ بعد خروجه من منزل ذويه في المنية

اعلنت المديريّـة العامّـة لقــوى الأمن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقات العامّة في بيان، بانها تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطّفل المفقود: ليث فادي ملص (من مواليد عام 2021، لبناني). والذي فُقِدَ بعد مغادرته منزل ذويه الكائن في المنية / حي حمدون، عند السّاعة الثّامنة من صباح اليوم الثلاثاء 3 - 9 -2024، متوجّهاً إلى منزل جدّته المجاور.
واردف البيان "لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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