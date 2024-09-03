الخارجية القطرية: نتضامن مع مصر ونرفض زج نتانياهو باسمها لعرقلة جهود الوساطة المشتركة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية "تضامنها مع مصر بشكل تام"، مؤكدة رفضها "زج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باسمها لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة الوساطة".

وذكرت الخارجية القطرية في بيان، بانه "تعرب دولة قطر عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ورفضها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين".

وأضافت: "نؤكد أن نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على محاولة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب والأباطيل سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام وتوسعة دائرة العنف في المنطقة، وفي هذا السياق تشدد الوزارة على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل بإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة فوراً، تمهيداً لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع".