قطر تتضامن مع مصر ضد التصريحات الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة الخارجية القطرية تضامنها الكامل مع مصر ورفضها زج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزج باسمها لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن نهج الاحتلال الإسرائيلي بتزييف الحقائق وتضليل العالم بالكذب سيقود لوأد السلام ويوسع العنف.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لالزام إسرائيل بإنهاء عدوانها الغاشم علي قطاع غزة فوراً تمهيداً لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.