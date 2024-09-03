تعمل على متن حاملة الطائرات ميسترال .. مواصفات أخطر مروحية في الجيش المصري

الشارقة - اميمة ياسر - تشارك مروحية "كاموف-52" الروسية الملقبة بـ"التمساح" في معرض مصر الدولي للطيران في الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعد مروحية "كا 52" واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم، وتعمل النسخة البحرية منها على متن حاملات الطائرات "ميسترال"، التي يملكها الجيش المصري.

مواصفات المروحية الروسية:

يتكون طاقم المروحية من فردين في قمرة قيادة بها مقعدين، وتمتلك قدرة هائلة على المناورة بفضل مراوحها المزدوجة.

يمكنها العمل في الأجواء الحارة والثلجية على السواء، ويصل مستوى تحليقها إلى أكثر من 5 آلاف متر، بحسب "روشن هيليكوبترز".

تصل السرعة القصوى للمروحية إلى 310كم / الساعة.

يضم تسليح المروحية مـ ـدفعا رشاشا عيار 30 مم، و12 صـ ـاروخا مضادا للدبـ ـابات، و4 صـ ـواريخ مضادة للطائرات، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنواع أخرى من الأسـ ـلحة