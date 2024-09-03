مئات المدارس في التشيك تتلقى تهديداً بوجود قنابل

ابوظبي - سيف اليزيد - تحقق الشرطة التشيكية بشأن رسالة تهديد إلكترونية من مرسل مجهول، تزعم وجود متفجرات في مئات المدارس في أنحاء البلاد.

ونقلت إذاعة براغ عن المتحدث باسم الشرطة أوندريج مورافشيك القول إنه تم إرسال رسالة التهديد للمدارس اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي إنه ليس لديها سبب للاعتقاد بأن هناك أي شخص في خطر، كما أنها لم تصدر أمرا بالإخلاء. مع ذلك، قررت بعض المدارس بالفعل إغلاق أبوابها اليوم.

ويشارك المقر الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى وكالات أخرى، في عملية تحديد هوية من وراء التهديد.