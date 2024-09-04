اخبار العالم

«اليونيفيل»: إصابة أحد المتعاقدين معنا بطلقات نارية جنوب لبنان

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات) 

أعلنت كانديس أرديل، نائبة مدير مكتب قوات «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان، إصابة أحد المتعاقدين بطلقات نارية وهو في طريقه لتقديم خدمات لكتيبة تابعة لنا بالقرب من منطقة سردا.
وأضافت أرديل في بيان أن قوات حفظ السلام قامت بنقل الشخص المصاب إلى المستشفى بعد إصابته وهو في طريقه إلى الكتيبة الإسبانية في منطقة سردا جنوب لبنان.
وأشارت إلى أن هذه الحادثة هي الثانية خلال يومين، والتي يتعرض فيها المتعاقدون الذين يدعمون حفظة السلام التابعين لليونيفيل لهجوم.
وأوضحت، نلفت انتباه الأطراف إلى التكلفة البشرية الهائلة التي يتكبدها المدنيون في جنوب لبنان، نتيجة لتبادل إطلاق النار، بما في ذلك أولئك الذين يدعمون العاملين من أجل السلام.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا