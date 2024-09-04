لبنان.. توقيف المحافظ السابق للبنك المركزي

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أعلنت ثلاثة مصادر قضائية في لبنان، إنه جرى إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، أمس، في بيروت، بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة، وهو أول اعتقال له بعد سنوات من الاتهامات.

وشغل سلامة «73 عاماً»، منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عاماً، لكن شهوره الأخيرة شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية.

وقال مصدر قضائي إن السلطات ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق بتهم مرتبطة بشركة لبنانية تقدم خدمات للوساطة المرتبطة بالدخول بين عامي 2015 و2018.

ورغم مواجهة سلامة اتهامات في لبنان ومذكرات اعتقال في كل من فرنسا وألمانيا وتحذير أحمر من الإنتربول، لم يتم القبض عليه من قبل.

وقال مصدر قضائي آخر إنه سيحتجز لمدة 4 أيام ضمن «اعتقال احترازي» قبل تحويل القضية إلى المدعي العام في بيروت، مضيفاً أن سلامة اعتقل في قصر العدل في لبنان عقب جلسة استماع بشأن تعاملات المصرف المركزي مع شركة تقدم خدمات للوساطة المرتبطة بالدخول.

وقال وزير العدل اللبناني هنري خوري إنه لا يملك تفاصيل عن الملف، مضيفاً «لا شك أن النائب العام قام بما هو مطلوب منه واستجوب المحافظ السابق رياض سلامة».

بدوره، قال رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي إن الحكومة لن تتدخل في القضية.