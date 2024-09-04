بنات عين شمس تستعد لإطلاق الإصدار الثاني من مجلة "سيمنار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تستعد كلية البنات للأداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس للإصدار الثاني من مجلة "سيمنار" العلمية، والتي تصدر عن وحدة النشر العلمي بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة. المجلة يرأس تحريرها الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية.

وأوضحت الكلية أن مجلة "سيمنار" العلمية تعد المجلة العلمية الأولى التي تستخدم تكنولوجيا الوسائط المتعددة على مستوى الجامعات المصرية والعربية، بالإضافة إلى طرح موضوعات لشباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ومساعدتهم في اختيار موضوعاتهم من خلال نشر مقالاتهم العلمية عبر تكنولوجيا الوسائط المتعددة والاتصال الرقمي.

وقالت الدكتورة حنان الشاعر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس تحرير المجلة، إن المجلة تهدف أيضًا إلى تحقيق التفاعل الذي تحاكيه قاعات السيمنار، وسوف يتم استقبال المقالات العلمية الجديدة من كافة التخصصات على مستوى الجامعات المصرية والعربية.