سفير تركيا يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لأنقرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موتلو شن، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف "خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة لها أهمية خاصة، مبينًا أن الهدف من الزيارة هو إعادة العلاقات مع مصر بعد فترة من الركود، مشيرًا إلى أن الزيارة لها دلالات مهمة.

وأوضح أننا نتوقع أن نصل إلى رقم قياسي في التعاون الاقتصادي بين البلدين هذا العام، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا بينهما علاقة صداقة لا يمكن التهاون بها، فضلاً عن الروابط التاريخية بينهما.

وأشار إلى أنه من ضمن المناقشات أزمة الحرب في غزة التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وتركيا، والتنسيق بينهما أمر حتمي، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها مصر الآن في الحرب على غزة مهمة ونحن ندعمها.