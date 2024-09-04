مصطفى الفقي: الصبر الاستراتيجي لمصر على إثيوبيا كاد ينفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقي، أنه لم يتوقع أن تحمل الفترة السابقة كل هذه الأحداث الأخيرة، قائلا: أحيي الرئيس السيسى على ثباته وتحركاته وحكمته فى التعامل مع الأحداث الأخيرة فى غزة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة "إم بى سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو ونظامه تلقيا دعما غربيا وأمريكيا كبيرا فى الشهر الماضي، موضحا أن نتنياهو يستغل الهجوم الدولي عليه لخدمة سياساته المتطرفة ودعم نظامه في الداخل الإسرائيلى.

وأوضح الفقى، أن مصر لا تريد أن تجعل معاهدة السلام محل حديث أو نقاش.

وفى سياق متصل، أكد الفقي، أن سياسات إسرائيل وإثيوبيا متطابقة ومصر تتعامل معها بصلابة وبراعة، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات بين مصر والصومال طويل وكبير.

وأشار إلى أن مصر تريد أن تؤكد قدرتها فى الاقتراب من إثيوبيا من خلال التواجد فى الصومال، مؤكدا أن التواجد المصرى فى الصومال يدعم مصالح مصر فى المنطقة ويعتبر ضغطا استراتيجيا غير مباشرا على إثيوبيا.

وتابع: كاد الصبر الاستراتيجي لمصر على إثيوبيا أن ينفد، موضحا أنه فى حال أي تعد على حدود مصر سيكون هناك ردا عنيفا، ودور الجيوش دائما هو حماية الحدود.