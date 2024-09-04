اندلاع حريق بمخزن أخشاب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت النيران محتويات مخزن أخشاب بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الثالثة.

اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمخزن أخشاب بشارع الرحمة، مكون من طابقين والحريق بالطابق الثاني وتمام الإخماد دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.