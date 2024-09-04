سابقة تاريخية.. "المحامين": قدمنا 20 اعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أنه تم تقديم نحو 20 ملاحظة لمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، والمادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي.

وأوضح أن النقابة تقدمت بمذكرة أوضحت جميع الملاحظات والاعتراضات على بعض نصوص القانون التي من شأنها تمس حق الدفاع، وذلك خلال حديثه هاتفيًا لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر .

وأضاف أن مجلس النواب طبق نص الدستور بأخذ رأي نقابة المحامين في المادة المتعلقة بالتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي وهذه سابقة تاريخية، وتقرر تعديل كثير من المواد التي أبدت النقابة اعتراضها عليها.