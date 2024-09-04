نشرة التوك شو| تفاصيل زيارة الرئيس لتركيا.. وإصدار رقم قومي للعقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:

كشف سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موتلو شن، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن تفاصيل إصدار رقم قومي للعقارات في السوق.

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن مصر حريصة على تنوع مصادر السلاح حتى لا تخضع لتحكم أي دولة.

قال سيد آدم، نقيب معلمي شرق القاهرة، إن قرار وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعانة بمعلمي مسابقة 30 ألف معلم لتدريس مادة التخصص، هو جزء من حل تلك المشكلة.

كشف ف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تفاصيل إقامة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى بمدينة العلمين.