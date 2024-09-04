9 توجيهات مهمة من التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وبحسب الوزارة، فإن الإجرارات تضمنت عدة قرارات وهي كالآتي:

- الانتهاء من تحديث بيانات الطلاب وإصدار قوائم الفصول وتسجيل الخطة الدراسية التوزيع القائمين بالتدريس على الصفوف والفصول وفقا للمواد الدراسية.

- انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية.

- طباعة ومراجعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة التلميذ، وتعليقها داخل الفصول.

- يراعى التحديث على قاعدة البيانات أولا بأول.

- انتهاء المدارس من تسجيل توزيع القائمين بالتدريس بالمدرسة على الفصول والصفوف وفقا للخطة الدراسية بكل مادة وذلك على التحقيق الإلكتروني المعد لذلك من خلال استمارة التلميذ الإلكترونية.

- اعتماد أقسام الاحصاء بالإدارات التعليمية انتهاء المدارس من إعداد قوائم الفصول بكل مدرسة بعد إجراء المراجعات اللازمة لمعدلات الكثافة بالفضول بالمدارس.

- اعتماد انتهاء المدارس من تسجيل توزيع القائمين بالتدريس على كافة الفصول الدراسية بجميع الصفوف بالمدرسة وفقا للخطة الدراسية لكل مادة.

- طباعة التقرير الخاص بنسب الاعتماد على مستوى مدارس الإدارة، من خلال التطبيق الإلكتروني الاستمارة المدرسة وتسليمه المدير إدارة الإحصاء بالمديرية على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال في موعد غايته الخميس 5 سبتمبر.

- إعداد التقارير الخاصة بمعدل إنجاز هذه المهام على مستوى المديريات التعليمية، وعرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.