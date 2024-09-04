شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: مبادرة بداية تعكس أولويات الدولة في بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، مشيرا إلى أنها تعد خطوة هامة فى خطة الدولة للتنميه البشرية نحو بناء الإنسان المصري طبقا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن التوجيه الرئاسي واضح بضرورة المضى قدما نحو بناء الإنسان المصري فى كافة المجالات، وفى مختلف أوجه الحياة كسبيل رئيسي نحو التنمية المستدامة، مضيفا أن تلك المبادرة هامة لاسيما عدم اقتصارها علي فئة عمرية بعينها، إذ أنها تخص كل الفئات العمرية، فضلا عن أنها تضم الجنسين، مما يؤكد أن هناك استهداف للمحتمع ككل.

ويؤكد الحزب أن وضع هذه المبادرة ضمن المبادرات الرئاسيه يعطي دفعة كبيرة نحو تحقيق الهدف المرجو منها، وتدل علي أن الدولة المصرية تعتبر بناء الإنسان المصري خيار استراتيجي لابد من تحقيقه.