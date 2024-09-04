"وول ستريت جورنال": أغلب بنود الصفقة تم الاتفاق عليها وحماس هي الأقل استعدادا للموافقة

افادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين كبيرين بإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، بأنه "من غير المرجح انسحاب واشنطن من المحادثات لأنها تريد وقف الحرب"، معتبرة أن "أغلب بنود الصفقة تم الاتفاق عليها وحماس هي الأقل استعدادا للموافقة".

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الموساد دافيد برنياع الوسطاء في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن "إسرائيل توافق على الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق المحتمل مع حركة حماس، وذلك خلافا للموقف العلني الذي يعرضه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو".

جاء ذلك فيما قال مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء الثلاثاء، إن "التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستقدم مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لكل من إسرائيل وحركة حماس خلال نهاية الأسبوع الجاري".

واوضح أن "الولايات المتحدة ستؤكد للوسطاء على أن مقترحها الجديد سيكون "العرض الأخير" الذي تقدمه في إطار جهود الوساطة التي تبذلها بالتعاون مع قطر ومصر. ووفقا للتقديرات، فإنه "من غير المتوقع أن يحتوي المقترح الأميركي الجدي على تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترح الأخير".