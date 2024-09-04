شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية حيث يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع إلى مختلف الأطياف والتوجهات، وهو ما جعله يحقق نجاحا كبيرا في تناول مختلف القضايا التي تشغل المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بدر، أن الحوار الوطنى يعمل على توفير مساحة كبيرة لمختلف القوى السياسية والحزبية وممثلى المجتمع المدنى وكل الفئات المشاركة في المناقشات والمخرجات التي تستهدف في المقام الأول تحقيق رؤية مصر 2030، وفتح ملفات شائكة منذ العصور السابقة بما يضمن تحقيق التوازن بين الوطن والمواطن، إضافة لملف الحبس الاحتياطي الذى يعد من أهم وأبرز الملفات المطروحة على مائدة الحوار، وقضية الدعم أيضا.

وأكد بدر، أن إحالة توصيات الحوار الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبفضل هذا الدعم والحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية، يسير الحوار الوطني في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة.