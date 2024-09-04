التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، يرافقه مدير التحليل بانايوتيس كومناس ومعاونيهما حيث تم البحث في ملفات مشتركة بين البلدين، كما تم التطرق إلى الحرب على غزة و تداعياتها على المنطقة.
وفي هذا السياق، ثمّن بو صعب الجهد الذي تبذله قبرص من اجل التواصل مع كل الأفرقاء لمعالجة اي مواضيع خلافية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب بحث مع مستشار الأمن القومي القبرصي في الملفات المشتركة والحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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