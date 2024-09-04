"عيال عمي".. فجر السعيد تثير الجدل بفيديو ترحيبها بإسرائيليين في منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب نشرها مقطع فيديو يوثق لحظة استضافتها عدد من الإسرائيليين في منزلها بجورجيا قبل أن تصفهم بـ "ولاد العم".

وظهر في الفيديو الذي نشرته الإعلامية على حساباتها الرسمية الإعلامية، وهي تقف برفقة 2 من دولة الاحتلال بالإضافة إلى شخص آخر قالت عنه إنه جارها.

وقالت السعيد في الفيديو "هيدا الأخ كان يوقف هؤلاء لكي ينهي لهم مصالحهم، لكن أنا دعوتهم في منزلي لكي يستريحوا هدول من إسرائيل يعني اعيال العم".

وأثار فيديو الإعلامية، حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجمها حساب باسم فهد من السعودية قائلا: "مثيرة للاستفراغ".

وسخر حساب نعمة الإسلام " Grace Of Islam "، من الإعلامية الكويتية، وسألتها مستنكرا: " عاد خرجو من البيت؟ هي مِهْرَتهم، يوصلو ضيوف وما يدري الواحد بنفسه الا وقده مشرد".

نفس السؤال الساخر وجهه علاء الجليسي، لمن بصيغة النصيحة قائلا:

وعلقت مها المطيري على الفيديو قائلة: "فجر السعيد زعلانه عشان واحد بالكويت حط علم فلسطين على بيته لكن هي مسموح لها تستقبل عيال عمها الإسرائيليين في بيتها.. بعدين ترا حلاة المرأة بأنوثتها.. وحياها".