الساعة الرابعة عصرًا.. مركز الفلك يكتشف كويكب يصطدم بالأرض اليوم -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ذكر مركز الفلك الدولي، إنه تم قبل قليل اكتشاف كويكب صغير.

وقال بيان صحفي للمركز، أُرسل إلى "الخليج 365"، إنه تم إعطاء الرقم المؤقت (CAQTDL2) للكويكب، وبينت الحسابات الأولية أنه سيصطدم بالأرض عصر اليوم الأربعاء، في الساعة الرابعة عصرًا، و39 دقيقة بتوقيت غرينتش (بخطأ مقداره زائد ناقص 15 دقيقة).

وتوقع المركز أن مكان الاصطدام سيكون في منطقة تقع شمال الفلبين.

وأشار المركز إلى أنه تم اكتشاف الكويكب قبل قليل في الساعة السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش وذلك من قبل مرصد يبلغ قطره 1.5 متر يقع في ولاية "أريزونا" في الولايات المتحدة، وقد كان يلمع حينها بالقدر 21.

وأوضحت "الأرصاد"، التي أجريت للكويكب خلال الساعات الماضية، والتي بلغ عددها 23 رصدًا، أن قطر الكويكب يبلغ نحو 1.6 متر، وبالتالي فإنه لا يشكل خطورة على الأرض، ومن المرجح أن يتفتت ويتلاشى أثناء دخوله في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلى الأرض إلا أجزاء بسيطة لا تشكل خطرًا.

وبينت الحسابات الفلكية أن الكويكب سيمر في سماء المنطقة العربية قبل اصطدامه بالأرض، وتحديدًا من شرق المنطقة العربية من الإمارات وسلطنة عمان وشرق الخليج العربي، وسيكون لمعانه في ذلك الوقت من القدر 15 تقريبًا، مما يجعله مشاهدًا من خلال التلسكوبات المتوسطة فقط ومن مكان مظلم تمامًا.

الصورة المرفقة تبين مدار الكويكب وكيفية تقاطعه مع الأرض.