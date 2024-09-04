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أول تعليق من الداعية محمود الحسنات على ادعاء انضمام شقيقه لجيش الاحتلال

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

علق الداعية الإسلامي الفلسطيني، محمود الحسنات، على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن انضمام شقيقه إلى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحسنات ردا على مستخدم لـ "إكس" نشر صورة منسوبة لـ"شقيقه" ادعى أنه يخدم في جيش الاحتلال قائلا: "بعد أن تم كشف خدعتهم بالذكاء الاصطناعي انطلق الذباب للخطة.. يا أغبى من ولدت النساء".

وأكمل الداعية: "جميع اخواني يعيشون في غزة في خيام النزوح حالهم حال الناس.. الحمد لله أن سخرني شوكة في حلوقكم شوكة لن تهدأ ولن تُقتلع بإذن الله".

ورد الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على تعليق الداعية الإسلامي قائلا إن جيش الاحتلال "لا يريده في صفوفه".

وكتب أدرعي على إكس "من الأحسن أن تقول إن الجيش الاسرائيلي لا يجند إلى صفوفه ارهابيين أمثالك. لا نريدك بين صفوفنا لا من قريب ولا من بعيد يا أحقر من ولدت النساء"، وفق زعمه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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