الليلة بـ700 ألف جنيه لفردين.. 20 صورة لأغلى شقة بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أفضل عروض الفنادق والشاليهات، خاصة في الساحل الشمالي؛ قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث يرغب الكثير في استغلال المتبقي من الإجازة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل أغلى شقة في الساحل الشمالي، كما يلي:

شقة الساحل الشمالي

- يقع في حي سيدي عبد الرحمن في العلمين، على مقربة من شاطئ صافي.

- يضم حديقة وغسالة ملابس.

- يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي المجانية.

- يقع بورتو مارينا على بعد 37 كم من الشقة.

- تحتوي جميع الوحدات المكيفة على حمام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل وتراس.

- تم تجهيز الوحدات بمسبح خاص.

- يعتبر مطار العلمين الدولي المطار الأقرب للشقة حيث يقع على بعد 37 كم منها.

- سعر الليلة لفرد واحد 654.750 ألف جنيه.

- سعر الليلة لفردين 727.500 ألف جنيه.