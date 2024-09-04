شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى: الحوار الوطنى شكل ملحمة فى حب مصر بتكاتف مختلف القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي أستاذ العلوم السياسية أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالحوار الوطني وتطرقه لعدد من القضايا الشائكة التي تمس المواطن ليكون همزة الوصل بين المواطن والقيادة، وذلك من أجل تحسين حياة المواطن لبناء جمهورية جديدة، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل وتنفيذ ما يصدر عن الحوار الوطني من توصيات بسرعة ناجزة برفعها للحكومة يؤكد إيمان القيادة السياسية الراسخ بالإستراتيجية الوطنية للحقوق والحريات وللقانون الأعلى في البلاد الحاكم لكل التشريعات وهو الدستور المصري.

وشدد "البرديسي" خلال تصريحه ل ”الخليج 365” بقوله إنها استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان بعيدا عن أحاديث المشككين والمزايدين فلدينا قائد يعطي كل يوم دروساً في معاني الوطنية وأمن الدولة وكرامة الإنسان.

وأضاف أن الحوار الوطنى شكل ملحمة فى حب مصر حيث تكاتفت فيه مختلف القوى السياسية وجلسوا على طاولة واحدة هدفهم بناء جمهورية جديدة والحفاظ على حقوق المواطن وحل ما يواجهه من صعوبات ومناقشة قضايا شائكة بمنتهى الجرأة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية.



