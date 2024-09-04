شكرا لقرائتكم خبر عن 69 اجتماعا ومناقشة 44 طلب إحاطة.. حصاد "إعلام النواب" خلال دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مارست لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، دورها الرقابي والتشريعي خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، حيث عقدت اللجنة 69 اجتماعا، وناقشت اللجنة 44 طلب إحاطة، بينما نظمت اللجنة زيارة ميدانية لمحافظة أسوان في الفترة من 17 إلى 20 فبراير سنة 2024.

وأعدت اللجنة 3 تقارير، تقرير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير (وافق عليه المجلس بجلسة المعقودة يوم 14/11/2023)، بينما التقرير الثاني بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين وجارى عرضه على المجلس، والتقرير الثالث عن زيارتها الميدانية لمحافظة أسوان في الفترة من 17 إلى 20 فبراير سنة 2024، للوقوف على ما أثير بشأن ما تم من أعمال تطوير بالمواقع الأثرية الفرعونية وآثار النوبة وخطة وزارة الثقافة فى توجيه النشاط الثقافى لخدمة السياحة الوافدة لأسوان وجارى عرضه على المجلس.

وتختص لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، حيث تختص بالآتي:

1- الإعلام المسموع والمرئى.

2- الصحافة المطبوعة والرقمية.

3- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

4- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

5- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

6- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

7- الخدمات الثقافية.

8- الملكية الفكرية.

9- الفنون والآداب.

10- الآثار.

11- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

12- التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الإعلام والثقافة والآثار.