شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الزيارة التاريخية لتركيا تحمل عدة رسائل إقليمية ودولية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إلى أنقرة فى زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك الزيارة التاريخية للرئيس لتركيا تمثل محطة جديدة فى مسار تعزيز العلاقات بين البلدين وتساهم فى تأسيس مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيًا أو على مستوى الإقليم، الذى يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيارة ستشهد عقد مباحثات مشتركة بين الرئيسين لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية الوضع فى غزه وتأثيرها على المنطقة بأكملها.

وقال "إدريس" إن تلك الزيارة التاريخية للرئيس السيسى لتركيا تحمل عدة رسائل إقليمية ودولية عاجلة أبرزها أن هناك تحالفًا قويًا قادمًا بين مصر وتركيا لن يدخر جهدًا من أجل حل أزمات المنطقة وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الشرق الأوسط، كما أنها سيكون لها مردود اقتصادى من خلال العمل على زيادة حجم التبادل التجارى ليصل 15 إلى مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، بجانب تضاعف حجم الاستثمارات التركية فى مصر لتقترب قيمتها من خمسة مليارات دولار.