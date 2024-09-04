شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: التعاون المصرى التركى يؤثر إيجابيا فى سياسات الإقليم بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، مؤكدا أنه يراها خطوة هامة فى تعزيز وترفيع لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا، وتأتى الزيارة أيضا لتعزيز الشراكات التجارية والدعم الاقتصادى لكلا البلدين.



وأشاد رئيس كتلة الحوار بخطوات الرئيس السيسى المحسوبة لتحويل العلاقة المصرية التركية من سخونة الخط الأحمر فى سرت فى ليبيا إلى ليونة وتماهى التعاون فى الصومال، حيث أن تركيا لاعب عسكرى أساسى فى الصومال وبينها وبين الصومال اتفاقية تعاون عسكرى مشترك ومعظم قادة السياسة فى الصومال نالوا قسطا من تعليمهم فى تركيا، مما يعزز توجهات مصر فى الحفاظ على مضيق باب المندب سالما من أى تدخل اثيوبى، كما أن إثيوبيا باعترافها بالإقليم المنفصل أرض الصومال وشراء أرض منه إطلاله على البحر الأحمر ومن ثم مضيق باب المندب يعد خطرا بالغا على مقدرات الأمن القومى المصري.