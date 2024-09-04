شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اللواء شريف أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له.

تضمن اللقاء بحثًا لسبل التعاون بين الأكاديمية والهيئة في المجالات المختلفة وتقديم البرامج التدريبية لقيادات الهيئة والعاملين بها وكذلك الشباب المنتفعين من خدمات الهيئة بصعيد مصر.

بدأت أولى مراحل الدفعة الثانية من برنامج تدريب فاليو لتعزيز قدرات ومهارات طلاب الجامعات، الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يتضمن في مرحلته الأولى إقليم شمال الصعيد في محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، بهدف تطوير المهارات الشخصية والقيادية لدى طلاب الجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة من خلال محتوى تدريبي مكثف تتنوع فيه الدراسة بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية ودراسات الحالة، والجلسات النقاشية، على مدار 30 ساعة تدريبية.

جدير بالذكر أن البرنامج تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم إعداد المحتوى التدريبي الخاص بواسطة خبراء الأكاديمية بناءً على المتطلبات الخاصة بالمتدربين من الشباب، حيث تنوعت المحاور التدريبية بين المهارات الشخصية والقياداية ومهارات الجاهزية لسوق العمل ومهارات ريادة الأعمال والعمل الحر ومهارات التطوع والعمل المجتمعى.