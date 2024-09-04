إصابة شاب على دراجة في حادث صدم في صيدا

وقع حادث سير في صيدا، حيث صدمت سيارة درّاجة ناريّة مقابل المدخل الغربي لمسجد الحريري، ما أدّى إلى إصابة صاحب الدراجة برضوض وجروح طفيفة في الصدر والقدم، وقد حضر "جهاز الإسعاف والطّوارئ" في "الجمعية الطبية الاسلامية" وعمل على إسعاف المصاب ميدانيّا.

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