أشار مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، في حديث لـ"mtv"، الى أن "الجهات المانحة لم تدفع لنا 4 ملايين دولار عن العام الماضي والقطاع التربوي سيموت إذا لم يُموَّل ويحقّ لوزير التربية عباس الحلبي التلويح بالاعتكاف في حال كان هذا الأمر صحيحاً".

كانت هذه تفاصيل خبر الأشقر: القطاع التربوي سيموت إذا لم يُموَّل ويحقّ لوزير التربية التلويح بالاعتكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.