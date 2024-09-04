محفوض: نحن في دولة تتحلّل وهناك خطر على العام الدراسيّ في التعليم الرسميّ

أشار نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض، في حديث لـ"mtv"، الى أن "كتب المركز التربوي غير موجودة في السّوق بسبب عدم توفر الأموال"، معتبراً أن "هناك خطر على العام الدراسيّ في التعليم الرسميّ".

ورأى محفوض، أننا "نحن في دولة تتحلّل ويبدو أنّ البلد لن يخرج من جهنّم".