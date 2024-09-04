أشار نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض، في حديث لـ"mtv"، الى أن "كتب المركز التربوي غير موجودة في السّوق بسبب عدم توفر الأموال"، معتبراً أن "هناك خطر على العام الدراسيّ في التعليم الرسميّ".
ورأى محفوض، أننا "نحن في دولة تتحلّل ويبدو أنّ البلد لن يخرج من جهنّم".
كانت هذه تفاصيل خبر محفوض: نحن في دولة تتحلّل وهناك خطر على العام الدراسيّ في التعليم الرسميّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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