الجيش الإسرائيلي يعرقل بعثة تقييم أممية للوصول إلى جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الأمم المتحدة بأن الجيش الإسرائيلي منع بعثة تقييم أممية من دخول مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، جاء هذا الإعلان على لسان متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، حيث أكد أن الأمم المتحدة تتابع بقلق التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

دوجاريك أشار إلى أن الخسائر في صفوف الفلسطينيين تفاقمت نتيجة "أساليب الحرب القاتلة" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. وأوضح أن الحواجز التي فرضها الجيش في الضفة الغربية تسببت في تأخير وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأخير دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أكثر من أسبوع.

المتحدث الأممي أبدى قلقه من أن التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة تسير "في الاتجاه الخاطئ"، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ثمانية أيام شمال الضفة الغربية هي الأوسع نطاقاً منذ عام 2002، واستهدفت مدينتي جنين وطولكرم، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى واعتقال المئات.

من جانب آخر، تطرق دوجاريك إلى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، مؤكداً أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتابع هذه الحملة عن كثب. وأضاف أن غوتيريش تأثر بشدة بصور الأطفال وهم يتلقون اللقاحات وسط الدمار.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الثالث، مشيرة إلى أنها تمكنت من تطعيم نحو 159 ألف طفل رغم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وكانت الوزارة قد أعلنت في 25 أغسطس وصول الدفعة الأولى من اللقاحات والتي تضمنت 1.26 مليون جرعة.

يُذكر أن غوتيريش كان قد دعا في 16 أغسطس إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام لتسهيل حملة تطعيم شلل الأطفال التي تستهدف 640 ألف طفل، وهو ما دعمته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وجاءت هذه الدعوة بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر.

على مدى الأشهر الماضية، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة نتيجة نقص الأدوية والتطعيمات والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يواجهها النازحون.

وفي سياق متصل، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بينما صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم، مما أسفر عن مقتل 685 فلسطينيًا وإصابة نحو 5,700 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 10,400 شخص، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية. أما في غزة، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.