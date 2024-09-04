سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم ، اليوم ،في بيان لها عن خوضها اشتباكات عنيفة على جميع المحاور داخل مخيم نور شمس في شمال الضفة الغربية ، وأوضحت الكتيبة أنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحامها للمخيم.

وذكر البيان أن الاشتباكات دارت في أوقات متفرقة من اليوم، حيث رد مقاتلو سرايا القدس على تحركات قوات الاحتلال التي حاولت دخول المخيم بشكل واسع. وأكدت الكتيبة أن الاشتباكات أدت إلى تزايد التوتر داخل المخيم، مما زاد من شدة المواجهات.

وأشار البيان إلى أن مقاتلي سرايا القدس استخدموا أساليب متنوعة في مواجهة القوات الإسرائيلية، بما في ذلك إطلاق النار وتفجير العبوات، في محاولة لصد الهجمات والتصدي لاقتحام المخيم.

وتابع البيان أن الاشتباكات مستمرة وأن قوات الاحتلال تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها داخل المخيم، في ظل المقاومة الشديدة التي تبديها سرايا القدس.

حزب الله يعلن استهداف موقع المرج بالصواريخ ويحقق إصابة مباشرة

أعلن حزب الله في بيان له عن قيامه بقصف موقع المرج باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في الهدف.

وأكد الحزب أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العملية كانت دقيقة وفعالة. وأضاف البيان أن الهجوم على موقع المرج يعكس قدرة الحزب على تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد الأهداف المحددة.

وفي تعليق على الهجوم، أكد المتحدث باسم حزب الله أن استمرار التصعيد من قبل إسرائيل لن يمر دون رد، وأن الحزب سيواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه وردع أي اعتداءات.

أردوغان يرفض اتهامات نتنياهو لمصر والسيسي يؤكد وجود "رغبة صادقة" للتعاون مع تركيا

خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة، أكد أردوغان رفض تركيا التام لاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموجهة إلى مصر. وأشار إلى أن هذه الاتهامات تمثل جزءًا من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

أردوغان شدد على أن محادثاته مع السيسي تركزت على القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع المتأزم في غزة. وقال: "الأولوية الآن هي لوقف المجازر في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار. سياسات حكومة نتنياهو تدفع المنطقة والعالم كله إلى الخطر". وأكد أن إسرائيل تسعى لإخضاع الشعب الفلسطيني عبر إلقاء آلاف أطنان القنابل على غزة، بعد أن عجزت عن كسر إرادته.